Yargıtay'dan emsal karar: Yemek beğenmeyen ve hakaret eden koca ağır kusurlu sayıldı
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan karşılıklı boşanma davasında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin yaptığı yemekleri beğenmeyerek hakaret eden ve mutfak alışverişini yapmayan kocayı ağır kusurlu buldu.
Aile Mahkemesi'nde başlayıp Yargıtay'a kadar uzanan boşanma davasında, eşler arasındaki yemek ve hakaret tartışmaları emsal bir karara bağlandı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, temyiz müracaatını değerlendirerek yerel mahkemenin ve istinafın kararını onadı.
Verilen karara göre, kocasına; "defol, sen pissin, bunak, moruk" ifadelerini kullanan kadın az kusurlu sayılırken; eşine "Yaptığın yemekleri beğenmiyorum, sen cahilsin, sen ne anlarsın, tipe bak, hırsız, utanmaz, senin yemeklerin zehirli" diyen erkek ağır kusurlu kabul edildi.
BUZDOLABINA KİLİT TAKTI İDDİASI
Hukuki süreç, şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açmasıyla başladı. Davacı-karşı davalı erkek, ortak çocuğun doğumundan sonra eşinin kendisine kötü davranmaya başladığını iddia etti. Eşinin kendisine eziyet ettiğini, yemek vermediğini ve "moruk", "pislik, bunak" sözleriyle aşağıladığını ileri sürdü.
Kadının evin buzdolabına kilit taktığını, bu durum üzerine eve ikinci bir buzdolabı almak zorunda kaldığını belirten koca, eşinin asılsız şikayetlerle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını da ifade etti. Erkek, mahkemeden boşanma kararı verilmesini, ortak çocuğun velâyetini ve 50 bin TL maddî, 50 bin TL manevî tazminat talebinde bulundu.
ÖNCEKİ EVLİLİKTEN OLAN KIZLARIN DÜĞÜNÜNE GİTMEDİ
Davalı-karşı davacı kadın ise kocasının iddialarını reddederek kendi iddialarını mahkemeye taşıdı. Kadın, kocasının önceki evliliğinden olan kızlarını hor gördüğünü, onlara hakaretler ettiğini ve evlenen iki kızının düğünlerine dahi katılmadığını beyan etti.
Kocasının evde yapılan yemekleri beğenmediğini ve kendisine "sen cahilsin, sen ne anlarsın, tipe bak, hırsız, utanmaz, senin yemeklerin zehirli" diyerek hakaret ettiğini vurgulayan kadın, asıl davanın reddini ve kendi davasının kabulünü istedi. Ortak çocuğun velâyetini talep eden kadın; ortak çocuk lehine aylık 1.500 TL tedbir-iştirak, kendisi lehine aylık 1.500 TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 50 TL maddî, 50 bin TL manevî tazminat ödenmesini talep etti.
YEMEĞİ BEĞENMEYİP ALIŞVERİŞ YAPMAYAN KOCA AĞIR KUSURLU
Taraf iddialarını inceleyen Aile Mahkemesi, kadının erkeğe "seni istemiyorum, defol, sen pissin, bunak, moruk" sözleriyle hakaret edip aşağıladığını; erkeğin ise eşine "Yemeklerin berbat, yemeklerin zehirli, sen cahilsin, sen ne anlarsın, tipe bak, hırsız, utanmaz" diyerek karşılık verdiğini tespit etti. Mahkeme, erkeğin yemekleri beğenmemesinin yanı sıra evin mutfak alışverişini yapmamasını da dikkate alarak kocayı ağır, kadını ise az kusurlu buldu.
Yargılama sonucunda çiftin boşanmasına, ortak çocuğun velâyetinin babaya verilmesine ve anne ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca kadın lehine aylık 750 TL nafaka ile 20 bin TL maddî, 15 bin TL manevî tazminat ödenmesine hükmetti.
Aile Mahkemesi'nin verdiği bu karar erkek tarafından istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, kocanın hakaret edip yemekleri beğenmemesi ve mutfak alışverişini tam olarak yapmaması gerekçesiyle ağır kusurlu sayılmasını yerinde buldu. Mahkeme, tespit edilen kusur gerekçesi uyarınca bu şartlar altında evliliğin devamının beklenemeyeceğini belirterek erkeğin itirazını geri çevirdi.
İstinafın ret kararı üzerine koca, avukatı aracılığıyla dosyayı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin kusur tespiti ve tazminatlara ilişkin verdiği kararı hukuka uygun bularak onadı.