Yargıtay'dan emsal karar: Yemek beğenmeyen ve hakaret eden koca ağır kusurlu sayıldı

Kocasının evde yapılan yemekleri beğenmediğini ve kendisine "sen cahilsin, sen ne anlarsın, tipe bak, hırsız, utanmaz, senin yemeklerin zehirli" diyerek hakaret ettiğini vurgulayan kadın, asıl davanın reddini ve kendi davasının kabulünü istedi. Ortak çocuğun velâyetini talep eden kadın; ortak çocuk lehine aylık 1.500 TL tedbir-iştirak, kendisi lehine aylık 1.500 TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 50 TL maddî, 50 bin TL manevî tazminat ödenmesini talep etti.