Yargıtay'dan kızını öldüren anne davasında şaşırtan karar: Ceza fazla bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de yaşanan trajik olay, aile içi dramı ve bağımlılıkla mücadelenin zorluğunu bir kez daha gündeme getirdi. Uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldüren anne Ayşe Vural, suçunu kabul ederek polise teslim olmuştu. Olayın ardından tutuklanan anne cezaevine gönderilirken, baba S.V. ve oğul Ö.V. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İLK KARAR: 18 YIL 4 AY HAPİS

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, anne Ayşe Vural hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak olayda tahrik indirimi ve sanığın duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak ceza 18 yıl 4 aya düşürüldü. Aynı davada yargılanan baba ve oğul ise beraat etti. Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı hukuka uygun bularak onamıştı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, verilen cezanın fazla olduğuna hükmetti. Kararda, maktul Zeynep Vural’ın uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı, uyuşturucu tedavisine yanıt vermediği, geçmişte intihar girişimlerinde bulunduğu ve anneye yönelik hakaret ile fiziki saldırıda bulunduğu vurgulandı. Dahası, sanık için daha önce koruma kararı alındığı bilgisi de dikkat çekti.

Mahkeme, tüm bu gelişmelerin Ayşe Vural’ın suçu tahrik altında işlediğini gösterdiğine kanaat getirdi ve verilen cezanın fazla olduğu sonucuna vardı.

Yargıtay, Ayşe Vural’ın eşi S.V. ve oğlu Ö.V. hakkında verilen beraat kararlarını ise hukuka uygun bularak onadı.