Yargıtay'dan kritik CHP kararı! Mutlak Butlan için...

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP hakkında verdiği “mutlak butlan” kararı sonrasında partide yaşanan "yönetim" tartışmalarında sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yargıtay'dan kritik CHP kararı! Mutlak Butlan için...
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Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuruya ilişkin Yargıtay'ın kararı kamuoyuna açıklandı. Yüksek Mahkeme'nin dava dosyasına ilişkin incelemeyi ileri bir tarihe ertelediği öğrenildi.

DOSYA 57 GÜN SONRA YARGITAY'A ULAŞMIŞTI

İstinaf mahkemesi; Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski kadronun görevi devralmasına yönelik kararı, temyiz incelemesi yapılması amacıyla 57 gün sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne göndermişti. Söz konusu dava dosyası 3 gün önce Yargıtay'a ulaşmıştı.

YARGITAY KRİTİK DAVAYI ADLİ TATİL SONRASINA BIRAKTI

Kamuoyunda gözlerin çevrildiği Yüksek Mahkeme'nin, CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm vermesi bekleniyordu. Ancak edinilen bilgilere göre Yargıtay, dosyanın incelemesini adli tatil sonrasına bıraktı. Siyaset gündemini yakından ilgilendiren dava dosyası, 31 Ağustos'ta sona erecek olan adli tatilin ardından Yargıtay tarafından incelemeye alınacak.

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