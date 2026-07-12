Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! İş yerinde küfür eden yandı

Yüksek Mahkeme, iş yerinde çalışma barışını bozan, iş disiplinine uymayan ve çalışanlara sinkaflı sözler sarf eden işçinin kıdem ve ihbar tazminatı alamayacağına hükmetti.

İŞ MAHKEMESİ TAZMİNATA HÜKMETMİŞTİ

Lüks bir otelde aşçıbaşı olarak görev yaparken işten çıkartılan K.H., iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshedildiğini öne sürerek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra fazla mesai ve resmi tatil ücretlerinin tahsilini talep eden aşçıbaşına karşılık otel işletmecisi; davacının stajyer aşçı M.K.'ya ve diğer çalışanlara yönelik sinkaflı küfürler ettiğini, bu durumun iş ortamını çekilmez hale getirdiğini savundu. İlk derece mahkemesi, dosyada somut belge bulunmadığı gerekçesiyle davayı kısmen kabul ederek aşçıbaşına tazminat ödenmesine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi de otel yönetiminin itirazını reddetti.

YARGITAY DÖNDÜRDÜ: "GÜVEN TEMELİ ÇÖKMÜŞTÜR"

Otel avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin kararlarını bozarak tarihi bir emsale imza attı. Yargıtay kararında, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları neticesinde iş ilişkisinin işveren açısından sürdürülemez hale geldiği durumlarda derhal fesih hakkının doğduğuna dikkat çekildi.

Kararda, hakaretlerin boyutu şu sözlerle aktarıldı: "Dosya kapsamının incelenmesinde, davacının iş yerinde stajyer olarak çalışan M.K'ya bezlerin pis koktuğu gerekçesiyle bağırmaya başladığı, sinkaflı küfürler ettiği ve şiddet içerikli sözler söylediği ortadadır. Çalışanın göz ameliyatı olduğu, doktorunun çalışmaması gerektiğini iletmesine rağmen davacının herkesin içinde kendisini rencide ederek ‘öküz, mal, salak, işe yaramazsın’ dediği anlaşılmıştır."

"ÇALIŞMA BARISINI BOZAN TAZMİNAT ALAMAZ"

Yüksek Mahkeme, aşçıbaşının işverenin gözetmekle ve korumakla yükümlü olduğu bir stajyere sataştığını, agresif tavırlarıyla iş yerindeki huzuru dinamitlediğini belirtti. Bu davranışların 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25’inci maddesinin ikinci bendi (II) uyarınca "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" teşkil ettiğini vurgulayan Yargıtay, işverenin yaptığı feshin tamamen haklı olduğuna karar vererek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi gerektiğine hükmetti.