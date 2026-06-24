Yargıtay'dan milyonlarca emekliye "Yüksek Maaş" emsali! O zorunluluk tamamen kalktı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı detaylara göre; birden fazla sigorta statüsü bulunan kişiler, artık kendilerine daha düşük maaş veya daha geç emeklilik getiren statülerin birleştirilmesini reddedebilecek. Vatandaşlar, daha yüksek maaş ve avantajlı emeklilik sağlayan statülerin birleştirilmesini talep etme hakkına kavuştu.

"SON 7 YIL" KISKACI YARGIYA TAŞINDI

Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında tarihi kararı köşesine taşıyan İsa Karakaş, davanın perde arkasını paylaştı. SSK'dan emekli olmak isteyen bir sigortalı, son 7 yıldaki hizmet süresinin ağırlıklı olarak Bağ-Kur kapsamında olduğu gerekçesiyle SGK tarafından Bağ-Kur'dan emekli edilmek istendi.

Davacının Prim Tablosu: SSK bünyesinde 6730 gün, Emekli Sandığı’nda 450 gün ve Bağ-Kur kapsamında 2092 gün.

SGK'nın Engeli: SSK şartlarına göre emeklilik hakkını (25 yıl, 5000 gün) fazlasıyla dolduran davacıya SGK, "Son 7 yılın Bağ-Kur ağırlıklı, 9000 günü tamamlamalısın" diyerek hem emekliliğini uzattı hem de daha düşük maaş bağladı.

Sigortalının Talebi: Mağdur olan vatandaş, Bağ-Kur hizmetleri hesaba katılmaksızın sadece SSK ve Emekli Sandığı süreleri üzerinden SSK şartlarıyla aylık bağlanmasını isteyerek yargı yoluna gitti.

MAHKEMELER SAVAŞINDA SON SÖZÜ GENEL KURUL SÖYLEDİ

İş Mahkemesi, sigortalının rızası dışında hizmet birleştirmesine zorlanamayacağına hükmederek davacıyı haklı buldu. SGK'nın itirazı ve Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin bozma kararı sonrası İş Mahkemesi kararında direndi. Son aşamada dosya en üst karar organı olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne geldi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, sigortalının yalnızca mağduriyetine yol açan Bağ-Kur hizmetlerinin birleştirilmemesini isteme hakkı olduğunu, bunun hukuka uygun olduğunu belirterek İş Mahkemesi'nin direnme kararını resmen onadı.

BU KARAR EMEKLİ MAAŞLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Bu emsal kararla birlikte; farklı kurumlarda primi olan vatandaşlar, emeklilik dilekçesi verirken kendilerine zarar veren, prim gün şartını ağırlaştıran veya bağlanacak emekli aylığını düşüren eski hizmet sürelerini (özellikle Bağ-Kur) birleştirme dışı bırakabilecek. Böylece daha erken ve daha yüksek oranda SSK emekli maaşı alabilmenin önü açılmış oldu.