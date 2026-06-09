Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışanların yıllık izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin, toplam izin süresinden düşülemeyeceğine resmen hükmetti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu emsal karar, işten çıkarma ve tazminat hesaplamalarında yeni bir dönemi başlattı.

İSTANBUL'DA BAŞLAYAN ADLİ SÜREÇ ANKARA'YA TAŞINDI

Yargıtay koridorlarında kesinleşen hukuki süreç, İstanbul'da yaşayan bir işçinin, işveren tarafından haklı bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmasıyla başladı. İş sözleşmesinin haksız ve hukuksuz şekilde feshedildiğini öne süren çalışan, hakkını aramak amacıyla İstanbul Anadolu 31. İş Mahkemesinde dava açtı. Yerel mahkeme, işçinin haklı olduğuna kanaat getirerek davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararın yerel düzeyde kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı devreye girerek, mevzuattaki hatalı hesaplamanın düzeltilmesi amacıyla "kanun yararına bozma" isteminde bulundu ve dosyayı temyize taşıdı.

4857 SAYILI KANUNUN 56/5 MADDESİ UYGULANMAK ZORUNDA

Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemini yerinde buldu. Yargıtay, yerel mahkemenin izin ücreti hesabı yaparken yürürlükteki temel kanunları göz ardı ettiğine dikkat çekti. Yüksek mahkemenin gerekçeli kararında; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56'ncı maddesinin 5'inci fıkrasında yer alan, "Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında, izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz" amir hükmünün mutlak surette dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

BAKİYE KALAN 4 GÜNLÜK İZİN ÜCRETİ İŞÇİYE ÖDENECEK

Hafta tatillerinin cımbızlanarak izin süresinden düşülmesinin yasal olmadığına hükmeden Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosyadaki veri analizlerini yeniden gerçekleştiren daire, "Davacının kullanmadığı 4 günlük yıllık ücretli izin hakkının bulunduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca bakiye 4 günlük yıllık ücretli izin alacağının bulunduğunun kabulü gerekmektedir" ifadelerini kullanarak, işçinin eksik hesaplanan hak edişinin yasal olarak ödenmesinin yolunu açtı. Karar, bundan sonra açılacak tüm iş mahkemesi davalarında bağlayıcı bir kılavuz niteliği taşıyacak.