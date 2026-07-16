Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! "Duygusal Şiddet" sayıldı

Davayı son noktaya taşıyan Yargıtay, görme kaybı yaşayan şeker hastası eşinin tedavi süreçlerine destek olmayıp onunla ilgilenmeyen kocayı "ağır kusurlu" buldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hasta eşe bakmamayı "evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet" kapsamında değerlendirerek davanın reddi yönündeki yerel mahkeme kararını onadı.

"BENİ EVDEN KOVDU, CAMİYE SIĞINDIM" DİYEREK DAVA AÇTI

Aile Mahkemesi’ne başvuran yaşlı adam, eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini ve evden kovduğunu iddia etti. Emekli maaş kartının da eşi tarafından elinden alınarak ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını öne süren koca, evden kovulduktan sonra uzun süre sokaklarda kaldığını, soğuktan korunmak için bir camiye sığındığını ve geceleri burada uyuduğunu belirtti. Bu iddialarla boşanma davası açan koca; tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

"EŞİM HASTALIĞIMI BİR KUSUR OLARAK GÖRDÜ"

Davaya karşı savunma yapan kadın ise tüm iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Eşinin evlilik birliğinden doğan görevlerini yerine getirmediğini belirten kadın, şeker hastalığı nedeniyle gözleri görmemeye başlayınca kocasının kendisine hiçbir şekilde destek olmadığını iddia etti.

Hastalığı süresince hastane ve tedavi süreçleriyle eşinin değil, kendi erkek kardeşinin, kızı ve damadının ilgilendiğini söyleyen kadın, kocasının bu hastalığı adeta bir "kusur" olarak gördüğünü öne sürdü. Davacı kocanın dönem dönem camide kalmasının nedeninin evden kovulması değil, camide işlettiği çay ocağında kalmasından ve eşinin hastalığından kaçmak istemesinden kaynaklandığını belirterek, boşanma ve tazminat taleplerinin reddini istedi.

AİLE MAHKEMESİ: HASTALIĞIYLA İLGİLENMEYEN KOCA KUSURLUDUR

Davayı inceleyen Aile Mahkemesi, ayrı yaşamanın boşanma davasında davalı kadına bir kusur olarak yüklenemeyeceğine dikkat çekti. Davalı tanıklarının beyanlarını inceleyen mahkeme, kocanın hasta eşine bakmadığı ve sağlık sorunlarıyla ilgilenmediği kanaatine vardı. Bu durumda asıl kusurlu tarafın davacı koca olduğunu belirten mahkeme, kocanın eşine yönelik iddialarını ispatlayamadığı gerekçesiyle boşanma davasının reddine hükmetti.

Mahkeme ayrıca davalı kadın lehine hükmedilen tedbir nafakasının, karar kesinleşinceye kadar devam etmesine ve karar kesinleştiğinde kaldırılmasına karar verdi.

YARGITAY KARARI ONADI: HASTA EŞE BAKMAMAK DUYGUSAL ŞİDDETTİR

Yerel mahkemenin verdiği ret kararına koca tarafından yapılan itiraz Bölge Adliye Mahkemesi’nden döndü. Bunun üzerine kocanın kararı temyiz etmesiyle dosya Yargıtay'a taşındı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik birliğinde eşlerin birbirine destek olma ve bakım yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı. Yargıtay, hasta olan eşe bakmamayı ve onunla ilgilenmemeyi boşanma sebebi ve "duygusal şiddet" sayarak Aile Mahkemesi’nin davanın reddi yönündeki hükmünü resmen onayladı.