Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Eşine bu sözü söyleyen yandı

Yüksek mahkeme, eşlerden birinin diğerine sıkça "seninle evlendiğime pişmanım" demesini boşanma nedeni olarak kabul etti. Kararda, bu ve benzeri ifadelerin "duygusal şiddet" ve "onur kırıcı davranış" niteliği taşıdığına dikkat çekilerek, Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

KARŞILIKLI DAVADA İDDİALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan genç bir çift, Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı-karşı davalı kadın, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü için evi terk ederek ailesinin yanına yerleştiğini belirtti. Evliliğin başından beri tartışmaların yaşandığını ve artarak devam ettiğini öne süren kadın; eşinin borsa bağımlılığı olduğunu, zamanını telefon başında geçirdiğini ve ailesiyle ilgilenmediğini iddia etti.

Eşinin kendisine sürekli "Seninle evlendiğime pişmanım" dediğini aktaran genç kadın; kocasının kendi ailesine karşı saygısız tutumlar sergilediğini, eşinin babasının bir defasında kendisini darp ettiğini ve ortak çocuğu yere attığını ileri sürdü. Ortak çocuğun FMF hastası olduğunu ve babanın çocukla ilgilenmediğini dile getiren davacı kadın; eşinin "çocuğa bakmak istemiyorum, bakarsam üzerimde kalır" dediğini, hamile kaldıktan sonraki 1,5 yıl boyunca aralarında cinsel birliktelik yaşanmadığını ve çocuğun tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını iddia etti.

Davalı-karşı davacı erkek ise iddiaları reddederek karısının öfkeli ve narsist olduğunu öne sürdü. Eşinin iş arkadaşlarının kendisini "despot Rus generali" diye nitelendirdiklerini iddia eden koca, evliliğin başından beri karısının bencil ve baskıcı bir tutum sergilediğini savundu.

MAHKEME KOCAYI "AĞIR KUSURLU" BULDU

Davayı karara bağlayan Aile Mahkemesi; davacı kadının erkeğe fiziksel şiddet uyguladığı, davalı erkeğin ise kadına ve annesine küfür ve hakaret ettiği, evlendiğine pişman olduğunu söylediği ve farklı odada yatmasından dolayı yatağı ayırdığı hususlarını tespit etti. Mahkeme, kadının az, erkeğin ise ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle hem asıl davanın hem de karşı davanın kabulüne hükmetti.

Yerel mahkeme; ortak çocuğun velâyetinin anneye verilmesine, baba ile şahsi ilişki tesisine, ortak çocuk için 600 TL tedbir iştirak nafakasına hükmederken, kadın yararına 18 bin TL maddî, 18 bin TL manevî tazminat ödenmesine karar verdi. Erkeğin tazminat talepleri ise reddedildi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TAZMİNATI VE NAFAKAYI ARTIRDI

Kararın ardından taraflar dosyayı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların kusura yönelik istinaf başvurusunu kısmen kabul ederek tazminat ve nafaka miktarlarını artırdı. Mahkeme; çocukların her biri yararına 2 bin TL tedbir ve iştirak nafakası ödenmesine, kadın yararına ise 35 bin TL maddî ve 60 bin TL manevî tazminatın davalı-karşı davacı erkekten alınarak kadına verilmesine hükmetti. Tarafların diğer istinaf talepleri ise esastan reddedildi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU: KARAR ONANDI

Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı bu kez davalı koca temyiz etti. Dosyanın ulaştığı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yapılan incelemelerin ardından "seninle evlendiğime pişmanım" sözünü duygusal şiddet sayan ve kocayı ağır kusurlu bulan kararı hukuka uygun bularak onadı.