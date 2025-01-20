Yargıtay’dan önemli karar: Başkasının tapu bilgilerini paylaşan sanığa hapis cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasına ait ada ve parsel numarasını paylaşan kişiye "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasını onadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yargıtay’dan önemli karar: Başkasının tapu bilgilerini paylaşan sanığa hapis cezası
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Antalya’da yaşayan H.S., sosyal medya hesabında başkasına ait bir evin ada ve parsel numarasının sorgu ekran görüntüsünü paylaşarak, evin “rüşvet malı” olduğu iddiasında bulunmuş ve ev sahibi hakkında rencide edici ifadeler kullanmıştı. Ev sahibinin şikayeti üzerine H.S. hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "hakaret" suçlarından dava açıldı.

Yerel mahkeme, H.S.’ye "hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verirken, tapu bilgilerini herkesin kolayca ulaşabileceği gerekçesiyle "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme" suçlamasından beraat kararı verdi. Ancak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, tapu bilgilerini "hukuken korunan kişisel veri" olarak kabul ederek, sanık hakkında "hakaret" suçundan verilen cezayı kaldırdı ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanık, suçun unsurlarının oluşmadığını ve cezanın fazla olduğunu belirterek kararı temyiz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise, toplanan deliller ışığında sanığın suçunu işlediğini belirterek, verilen cezanın hukuka uygun olduğuna karar verdi ve temyizi reddetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Başkasının tapu bilgilerini paylaşan sanığa hapis cezası
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