Yargıtay'dan sosyal medya için tarihi emsal karar! Instagram fotoğrafını çıplak bedene montajlayana hapis cezası onandı

Sosyal medya platformlarından izinsiz alınan fotoğraflarla yapılan dijital montaj ve şantaj eylemlerine ilişkin yargıdan emsal niteliğinde bir karar çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yargıtay'dan sosyal medya için tarihi emsal karar! Instagram fotoğrafını çıplak bedene montajlayana hapis cezası onandı
Yayınlanma:

Antalya'da bir kadının Instagram hesabından profil fotoğrafını alıp çıplak kadın bedenine montajlayarak mağdura gönderen sanığa, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.

YEREL MAHKEME BERAAT VERMİŞTİ, İSTİNAF CEZAYI KESTİ

Hukuki sürecin başlangıcı ve mahkemelerin farklı kararları şu şekilde gelişti:

Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla açılan davada yerel mahkeme, eylemin kanunda açık bir suç tanımına uymadığı gerekçesini öne sürerek sanık hakkında beraat kararı verdi.

Mağdur avukatının itirazı üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'ne taşındı.
İstinaf mahkemesi; sanığın ikrarını, telefonunda bulunan montaj uygulamalarını ve bilirkişi raporuyla tespit edilen müstehcen görsel arşivini dikkate alarak beraat hükmünü kaldırdı.

Mahkeme, şantaj gayesiyle profil fotoğrafının ele geçirilip montajlanmasını Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136. maddesi kapsamına sokarak sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ OY BİRLİĞİYLE ONADI

Sanığın suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay son noktayı koydu:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onama talebini yerinde bulan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kararda herhangi bir usul ve kanun hatası bulunmadığını bildirdi.

Eylemin sübuta erdiği, sanığın suçu işlediğinin kesin delillerle ortaya konulduğu ve istinafın vasıflandırmasının hukuka uygun olduğu vurgulanarak 1 yıl 8 aylık hapis cezası kesinleşti.

Bu kararla birlikte, açık sosyal medya profillerinden dahi olsa üçüncü şahıslara ait fotoğrafların izinsiz alınıp fotomontajla değiştirilmesi TCK 136 kapsamında suç olarak tescillendi.

Dolar haftaya yükselişle başladı! 14 Eylül 2026 serbest piyasada dolar ve euro kaç TL oldu?Dolar haftaya yükselişle başladı! 14 Eylül 2026 serbest piyasada dolar ve euro kaç TL oldu?Ekonomi
O fay hattı için kritik uyarı geldi: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan Marmara depremi açıklamasıO fay hattı için kritik uyarı geldi: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan Marmara depremi açıklamasıYurt
Instagram yargıtay emsal karar
Günün Manşetleri
8 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu!
15 ilde dev "Ailem Güvende" operasyonu!
İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık konut başvuruları başladı!
17 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı!
Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
"Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır"
12 ilde "Ailem Güvende" operasyonu
Adana merkezli 11 ilde suç örgütü operasyonu
İzmir açıklarında göçmen kaçakçılığı operasyonu
Gaziantep'te kaçakçılık ve kara para operasyonu:
Çok Okunanlar
Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor
Benzin zammının ardından motorinde alarm! 15 Eylül Salı günü dev zam geliyor: İşte güncel liste Benzin zammının ardından motorinde alarm! 15 Eylül Salı günü dev zam geliyor: İşte güncel liste
Altın alacaklar dikkat: Fiyatlar yönünü aşağı çevirdi! Altın alacaklar dikkat: Fiyatlar yönünü aşağı çevirdi!
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
İstanbul'da iki ilçede peş peşe ceset bulundu! İstanbul'da iki ilçede peş peşe ceset bulundu!