Yargıtay'dan sosyal medya için tarihi emsal karar! Instagram fotoğrafını çıplak bedene montajlayana hapis cezası onandı

Antalya'da bir kadının Instagram hesabından profil fotoğrafını alıp çıplak kadın bedenine montajlayarak mağdura gönderen sanığa, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.

YEREL MAHKEME BERAAT VERMİŞTİ, İSTİNAF CEZAYI KESTİ

Hukuki sürecin başlangıcı ve mahkemelerin farklı kararları şu şekilde gelişti:

Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla açılan davada yerel mahkeme, eylemin kanunda açık bir suç tanımına uymadığı gerekçesini öne sürerek sanık hakkında beraat kararı verdi.

Mağdur avukatının itirazı üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'ne taşındı.

İstinaf mahkemesi; sanığın ikrarını, telefonunda bulunan montaj uygulamalarını ve bilirkişi raporuyla tespit edilen müstehcen görsel arşivini dikkate alarak beraat hükmünü kaldırdı.

Mahkeme, şantaj gayesiyle profil fotoğrafının ele geçirilip montajlanmasını Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136. maddesi kapsamına sokarak sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ OY BİRLİĞİYLE ONADI

Sanığın suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay son noktayı koydu:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onama talebini yerinde bulan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kararda herhangi bir usul ve kanun hatası bulunmadığını bildirdi.

Eylemin sübuta erdiği, sanığın suçu işlediğinin kesin delillerle ortaya konulduğu ve istinafın vasıflandırmasının hukuka uygun olduğu vurgulanarak 1 yıl 8 aylık hapis cezası kesinleşti.

Bu kararla birlikte, açık sosyal medya profillerinden dahi olsa üçüncü şahıslara ait fotoğrafların izinsiz alınıp fotomontajla değiştirilmesi TCK 136 kapsamında suç olarak tescillendi.