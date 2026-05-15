Yarım milyarlık vurgun! Sahte ilan çetesi çökertildi

Trabzon merkezli beş ilde yürütülen siber dolandırıcılık ve hırsızlık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i cezaevine gönderildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ettiği soruşturma kapsamında yakalanan zanlıların adli işlemleri sona erdi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 13 kişiden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından, diğeri ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILMIŞTI

Güvenlik güçleri, 12 Mayıs tarihinde "bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik düğmeye basmıştı. Trabzon merkezli yürütülen operasyon, eş zamanlı olarak Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt illerini kapsayacak şekilde genişletilmiş ve belirlenen adreslere yapılan baskınlarda söz konusu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SAHTE İLANLARLA YARIM MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK

Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre, şüphelilerin dolandırıcılık ağı kurmak için öncelikle başkalarına ait banka hesaplarını kiraladığı tespit edildi. İnternet siteleri üzerinden gerçeği yansıtmayan sahte ilanlar veren şahıslar, ağlarına düşürdükleri mağdur vatandaşları bu kiralık hesaplara para göndermeleri için yönlendirdi. Yapılan mali incelemelerde, söz konusu banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon liralık bir hareketlilik yaşandığı saptandı.

Jandarma siber suçlar ekiplerinin yürüttüğü teknik takip, suç gelirlerinin izini de ortaya çıkardı. Dolandırıcıların, mağdurlardan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve yasal takipten kurtulmak amacıyla paranın bir kısmını çeşitli kripto para borsalarına aktardığı belirlendi.

