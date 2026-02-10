Yarın Bursa TOKİ kuraları çekilecek mi, ne zaman? Bursa TOKİ kura çekilişi ertelendi mi

Bursa TOKİ kura çekilişi ertelendi mi sorusu, konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. TOKİ tarafından yapılacak Bursa kura çekiminin hangi tarihte gerçekleştirileceği araştırılırken, “Bursa kuraları ne zaman çekilecek, 11 Şubat’ta mı çekilecek?” soruları da gündemdeki yerini koruyor.

Bursa’da TOKİ başvurusu yapan vatandaşlar kura çekilişiyle ilgili son durumu yakından takip ediyor. Bursa TOKİ kura çekilişinin ertelenip ertelenmediği, kuraların ne zaman yapılacağı ve çekimin 11 Şubat tarihinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ ERTELENDİ Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri il il gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Bursa için planlanan sosyal konut kura çekiminin 11 Şubat tarihinde yapılacağı duyurulmuştu.

Bursa TOKİ kura çekilişinin ertelendiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

BURSA’YA 17 BİN SOSYAL KONUT AYRILDI

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa ve ilçeleri için yaklaşık 17 bin konutluk bir kontenjan ayrıldı. Kura çekiminin yeniden ertelenmemesi durumunda, binlerce başvuru sahibi arasından 17 bin kişinin ismi netlik kazanacak.