Yarın İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı" kapsamında Bakırköy'de yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

UYGULAMA YARIN SABAH BAŞLIYOR

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, daha önce kapanacağı duyurulan yollara ek olarak yarın saat 07.00'den program bitimine kadar bazı güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK NOKTALAR

Kısıtlama kapsamında şu noktalar araç trafiğine kapatılacak:

Havalimanı Caddesi'nin sahil istikametinde Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi,

Havalimanı Caddesi'nin D-100 kara yolu istikametinde Atatürk Havalimanı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Yolu,

B Kapısı varyantı,

Atatürk Havalimanı Yolu'nun Kargo Terminali istikametindeki Eski VİP Yolu

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH ÖNERİSİ

Trafik akışının aksamaması adına yetkililer uyarılarda bulundu. Sürücülerin alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanmaları istendi.