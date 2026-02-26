Yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı: 27 Şubat Ordu'da okullar tatil mi?

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü 12 ilçenin tamamında, 3 ilçede ise kısmen eğitime ara verildiğini açıkladı. İdari izin kapsamı da duyuruldu.

Yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı: 27 Şubat Ordu'da okullar tatil mi?
Ordu Valiliği, ilin iç kesimlerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü bazı ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasına göre Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime ara verildi.

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise eğitim ve öğretime kısmen ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden annelerin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

