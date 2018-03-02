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Yarından itibaren yağmur var - Son dakika hava durumu tahminleri

Hava durumuna dair son tahminler paylaşıldı. Buna göre, yarından itibaren neredeyse tüm yurtta 4-5 gün boyunca yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ortalamanın 3-4 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor

Yarından itibaren yağmur var - Son dakika hava durumu tahminleri

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından hava durumuna dair son bilgileri paylaştı.

Prof. Dr. Şen, neredeyse tüm yurtta yarından itibaren yaklaşık 4-5 gün yağmurun etkili olacağını belirtti.

Hava sıcaklığına dair de bilgi veren Şen, sıcaklıkların ortalamaların 3-4 derece üzerine çıkacağını kaydetti.

Orhan Şen, "Mart bir daha kapıdan baktıracak mı acaba? Bence her şey olabilir. Mart ayı her zaman sürprizler ayıdır." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hava durumu #yağmur
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