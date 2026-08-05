YAŞ kararlarında dikkat çeken ayrıntı: Fenerbahçe maçında F-16 uçurmuştu, karar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararlarla Tümgeneral Mete Kuş'un TSK'daki görevi sona erdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
YAŞ kararlarında dikkat çeken ayrıntı: Fenerbahçe maçında F-16 uçurmuştu, karar verildi
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Daha önce Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı olarak görev yaparken merkeze çekilen Kuş, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrıldı.

Stadyum üzerindeki F-16 ve helikopter uçuşları disiplin sürecini getirdi

Tümgeneral Mete Kuş, Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sırasında stadyum üzerinde gerçekleştirilen askeri hava hareketliliği ile kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Maç esnasında F-16 savaş uçakları ile Sikorsky helikopterlerin stadyum üzerindeki alçak uçuş sesleri canlı yayına yansımış, aynı dakikalarda tribünlerde savaş uçaklarının yer aldığı "Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar" yazılı pankart açılmıştı.

Merkeze çekilmenin ardından YAŞ kararıyla emeklilik

Yaşanan olayın ardından Milli Defense Bakanlığı (MSB) tarafından başlatılan disiplin süreci kapsamında Mete Kuş, Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı emrine atanmış; yerine ise Tuğgeneral Esat Çetin getirilmişti.

Açıklanan son YAŞ kararlarıyla birlikte, bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye sevk edilen 61 general ve amiral arasında Tümgeneral Mete Kuş da yer aldı.

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