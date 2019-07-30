YAŞ öncesi güvenlik soruşturmaları

1 Ağustos'taki Yüksek Askeri Şura toplantısı için son hazırlıklar yapılıyor. Şura öncesinde de ataması yapılacak ve emekli edilecek personeller hakkında güvenlik soruşturması yapılıyor. Soruşturmaları, Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet istihbarat birimleri yürütüyor. Zirve öncesi FETÖ soruşturmaları yürüten savcılarla da temas kuruldu.

Terfiler olacak. Yeni görevlendirmeler yapılacak. Yeni harekatlar öncesi Türk Ordusu'nun emir komutası daha da güçlendirilecek.Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 1 Ağustos Perşembe günü toplanacak. YAŞ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3'üncü toplanmış olacak.Toplantıda, generalliğe terfi edecek albaylar, bir üst rütbeye terfi edecek, general ve amirallerin dosyaları ele alınacak. Aynı zamanda emekliye sevk edilecek general ile amirallerin dosyaları ve görevi uzatılacak personellerin durumu da masada olacak.Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın ise görevdeki ikinci yılları bu sene doluyor. Doğu Akdeniz'de başarılı görevlere imza atan Özbal ile havadan teröristlere göz açtırtmayan Küçükakyüz'ün görev sürelerinin bir yıl daha uzatılabileceği belirtiliyor.Toplantı öncesi ise FETÖ'nün ordu içindeki sızıntılarının ayıklanması kapsamında incelemeler sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet istihbarat birimleri güvenlik soruşturması yürütüyor. Ayrıca FETÖ soruşturmaları yapan savcılarla da dirsek teması var.