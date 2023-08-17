YAŞ sonrası devir teslimler yapıldı! TSK'da komutanlar yeni görevlerine başladı

Son yapılan Yüksek Askeri Şura'nın ardından Kara ve Hava Kuvvetleri'nde devir teslim töreni yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na devretti.

YAŞ sonrası devir teslimler yapıldı! TSK'da komutanlar yeni görevlerine başladı
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Yüksek Askeri Şura sonrası alınan kararlar doğrultusunda Kara ve Hava Kuvvetleri'nde görev devir teslimleri yapıldı.

Törende yaş haddinden emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri'ndeki törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına geçti. Emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na devretti.

Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı görevini devrettiği Orgeneral Metin Gürak'ı da ziyaret etti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# yüksek askeri şura # Türk Silahlı Kuvvetleri
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