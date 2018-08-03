Yüksek Askeri Şura sonrası açıklanan terfilerde dikkat çeken isimler bulunuyor. Özellikle terörle mücadelede etkin rol üstlene komutan üst rütbelere terfi edildi. O terfiler arasında kumpaslar ile hedef alınan isimler de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararlarında terfi eden bazı isimler dikkat çekti. Terörle mücadele etkin rol oynayan, kumpas davaları ile hedef alınan bazı isimler terfi ettirildi.Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını komutan eden 2'inci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel orgeneralliğe yükseldi.Sınır hattında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlar yürüten Diyarbakır'daki 7'inci Kolordu Komutanı Sinan Yayla ile Genelkurmay Harekat Başkanı Kemal Yeni de korgeneralliğe yükseltilen isimler oldu.Güneydoğu'da hendek operasyonların başında olan, Balyoz kumpası ile hedef alınan Genelkurmay Harekat Planlama Daire Başkanı olan Tuğgeneral Levent Ergün bir üst rütbeye yükseldi.Geçen seneki Şura'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın başına atanarak Özel Kuvvetler Komutanı olan Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, tümgeneralliğe yükseltildi.Terfi eden komutanlar arasında Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Rafet Dalkıran ile Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer de yer aldı. Amirallere suikast kumpası kapsamında 2011'de tutuklanan Koçer, 2014'te özgürlüğüne kavuşmuş, 2015'te ise amiralliğe terfi ettirilmişti.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı koramiral rütbesiyle yerine getiren Adnan Özbal, YAŞ kararları kapsamında bir üst rütbeye terfi etti. YAŞ kararları kapsamında Sualtı Taaruz Komutanlığı bünyesinden ise iki amiral çıktı. Albay Mustafa Turhan Ecevit ile Albay Ercan Kireçtepe'nin, SAT bünyesinden çıkan "ilk" amiraller oldu.1996'da Kardak kayalığına çıkıp buraya Türk bayrağı diken timde görev yapan Ecevit ve Kireçtepe, "Poyrazköy Davası"nda hüküm giymiş, cezaevinde hapis yattıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat ederek Sualtı Taaruz Komutanı ve Sualtı Taaruz Komutan yardımcısı olarak üniformalarını giymişti.Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneralliğe terfi eden ilk dört isim pilot albaylardan oluştu. Söz konusu isimler arasında yer alan Hava Pilot Albay Tansel Çokuysal, "yuvaya dönüş" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na dönen isimler arasında bulunuyor.YAŞ kararları kapsamında terfi edenler arasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Koruma Müdürü Albay Mustafa Köksal ile Özel Kalem Müdürü Albay Remzi Albasan da yer aldı.Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in görev süresi bir sene daha uzatıldı.