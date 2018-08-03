Yüksek Askeri Şura'da terfi ettirilen isimlerin bazılarının kumpas mağduru olması dikkat çekti. Teröre karşı mücadele eden isimlerin terfisini olumlu bulan uzmanlar, YAŞ’ın yeni yapısını ise eleştirdi.

Yüksek Askeri Şura'da FETÖ kumpası mağduru Levent Ergün, Ahmet Ercan Çorbacı gibi bir çok isim Türk Ordusu'nun kritik yerlerine terfi edildi.



Bir dönem Apolet tartışmalarıyla gündeme gelen Afrin Harekâtının başarılı komutanı İsmail Metin Temel de Orgeneralliğe yükseldi.



Uzmanlar, YAŞ'ın yeni yapısını ise eleştirdi.



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, Emekli Astsubay Oktay Yıldırım, Türk ordusunun tehditlere karşı yeniden yapılanması gerektiğini söyledi.



HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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