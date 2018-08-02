Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Beştepe'de Erdoğan başkanlığında toplanan YAŞ iki buçuk saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi."
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacaktır."