Yasa dışı bahis çetesine büyük darbe: 61 gözaltı

Ankara merkezli yürütülen ve Türkiye'nin dört bir yanına uzanan çok katmanlı bir siber ve mali soruşturma kapsamında, illegal bahis şebekelerine yönelik şafak vakti dev bir operasyonel süreç başlatıldı. Teknik takipleri tamamlanan onlarca hücre adresi güvenlik güçlerince ablukaya alındı.

BAŞSAVCILIK VE EMNİYET KOORDİNESİNDE ÖRGÜTLÜ SUÇ TAKİBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi son dakika açıklamasına göre, Başsavcılık ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Mali Şube birimlerinin aylardır ortaklaşa yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları meyvesini verdi. Dijital platformlar üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç temin eden ve bu paraları illegal yöntemlerle transfer eden şebekenin organizasyon şeması deşifre edildi. Soruşturma kapsamında toplam 98 şüpheli hakkında, 7258 sayılı Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesinde yer alan 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından resmi adli işlem başlatıldı.

ANKARA MERKEZLİ 18 İLDE EŞ ZAMANLI ŞOK OPERASYON

Adli makamların topladığı güçlü delillerin ardından, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama, el koyma ile yakalama tedbirlerinin uygulanması amacıyla düğmeye basıldı. Ankara merkezli olmak üzere; Adana, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Yozgat'ın da aralarında bulunduğu 18 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar icra edildi.

61 GÖZALTI YAPILDI: 37 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

9 Haziran 2026 Salı günü (bugün) gerçekleştirilen operasyon kapsamında, siber suç örgütü üyesi olduğu belirlenen net 61 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında adli yakalama kararı bulunan ancak adreslerinde tespit edilemeyen 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet ekiplerinin saha çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

ÇOK SAYIDA SİBER DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Baskın icra edilen ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda; yasa dışı bahis trafiğinin yönetildiği, para akışlarının kontrol edildiği ve suç organizasyonunda kullanıldığı kesinleşen çok sayıda bilgisayar, şifreli cep telefonu, hard disk ve siber dijital materyal ele geçirilerek adli emanete alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç ağının finansal boyutlarının da mercek altına alındığı bu çok yönlü soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.