Yasa dışı bahis davasında tahliye! Payfix ve Flash Haber TV'nin eski sahibi Erkan Kork serbest bırakıldı

Toplam 55 sanığın yargılandığı davada, Erkan Kork'un da serbest bırakılmasıyla birlikte dosyada kritik bir eşik geride kaldı.

MAHKEMEYE SEGBİS İLE BAĞLANDI: "MEVZUATA UYGUN ÇALIŞTIK"

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıkların bir kısmı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Davanın en dikkat çeken ismi olan tutuklu sanık Erkan Kork ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden bağlandı.

Savunmasında yasa dışı bahis iddialarını reddeden Kork, sahibi olduğu Payfix ödeme kuruluşunun tamamen mevzuata uygun şekilde işlemler yaptığını savundu. Şirket içi teknik altyapıyı her zaman güçlü tuttuklarını belirten Erkan Kork, "Şirketim için her zaman en iyi insanları almaya ve teknik altyapıyı güçlendirmeye çalıştım. Her yıl yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için eğitimler düzenledik" ifadelerini kullanarak tutuksuz yargılanmayı talep etti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI ÇIKTI

IBAN dolandırıcılığıyla mücadele konusunda geçmişte savcılığa kendilerinin de çok sayıda başvuruda bulunduğunu öne süren Kork'un ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu bulunan tek sanık Erkan Kork’un tahliyesine hükmetti. Davanın önceki celselerinde de diğer tutuklu sanıklar Hülya Turan, Arzu Tepe ve Hamza Kork tahliye edilmişti.

SORUŞTURMADA NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturmasında, Payfix isimli ödeme kuruluşunun sahibi Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini finansal sisteme entegre ettiği iddia edilmişti. Bu sayede yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de yasa dışı faaliyet göstermesine imkan sağladığı öne sürülen Kork’a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık bünyesindeki Flash Haber TV isimli televizyon kanalına ve şirketlerine de süreç içinde el konulmuştu.