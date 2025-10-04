Yasa dışı bahis reklamına geçit yok: 10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu’nun 11 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği 361. toplantısında yasa dışı bahis ve kumar reklamları gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldı.

Kurul, özellikle yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya hesaplarının yasa dışı bahis sitelerini tanıtması ve tüketicileri bu platformlara yönlendirmesi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

10 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Açıklamada, “Kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca, bu hesaplarla bağlantılı kişi ve kurumlar hakkında yasal süreçlerin de başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvurular yapılacaktır.” denildi.

Bakanlık, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin bir mücadele yürüttüğünü ve bu kapsamda denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, “Tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.