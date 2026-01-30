Yasa dışı bahis soruşturması: Veysel Şahin’in mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis suçlamasıyla gündemde olan Veysel Şahin hakkında yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi. Şahin’in yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu sitelere teknik altyapı desteği sağladığı iddiaları üzerine harekete geçen savcılık, şüphelinin tüm mal varlığına el koyma kararı aldı.

HESAPLARI DONDURULDU

Soruşturmanın en dikkat çekici boyutu ise dijital varlıklara yönelik oldu. Veysel Şahin’in uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren şirketlerde tuttuğu kripto varlıkları mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, Şahin’e ait 460 milyon Euro değerindeki kripto paranın bulunduğu hesaplar tespit edildi. Söz konusu hesabın bulunduğu global şirket, savcılık kararı doğrultusunda bu varlıkları dondurdu.

Sürecin mali ayağı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) hazırladığı raporla netleşti. Rapor doğrultusunda harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 460 milyon Euro’luk kripto servete el konulmasını talep etti. Savcılığın bu talebi, Sulh Ceza Hakimliği tarafından onanarak yürürlüğe girdi.