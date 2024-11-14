Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme!

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada, yurt dışında oldukları tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında olduğu 5 şüphelinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

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Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme!
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Yasa dışı bahis soruşturmasında 4 şüpheliye yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Bazı tanınmış isimler ile sosyal medya etkileyicilerinin de aralarında olduğu şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor.

Operasyon sırasında bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Savcılık, o şüpheliler için harekete geçti. Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Savcılığın talebini değerlendiren sulh ceza hakimliği, 4 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Hakimlik, yine savcılığın talebi üzerine, bu 4 zanlı ile eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi.

Savcılık ayrıca, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya götüren, davet eden, reklam ile teşvik videosunda birlikte yayın yapan ve yurt dışında oldukları anlaşılan şüpheliler Cenk Pekkan ile Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

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