Yasa dışı bahiste 4.1 milyar TL'lik vurgun! 12 ilde eş zamanlı operasyon: 30 gözaltı

9 farklı yasal olmayan bahis sitesine hizmet sağlayan şebekenin, hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde toplam 4,1 milyar TL'lik devasa bir işlem hacmine ulaştığı MASAK raporuyla ortaya çıktı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düğmeye basıldı.

Hedef Alınan Siteler: Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis.

Operasyonun Kapsamı: Yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu pozisyonlarında faaliyet gösterdiği belirlenen 30 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Van, Hatay, Mersin, Iğdır, Ağrı ve Manisa'da 32 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ele Geçirilenler: Bahis ofislerinde yapılan aramalarda ilgili sitelere ait çok sayıda sunucu şifresi, çağrı merkezi çalışanlarının kullandığı hazır yönlendirme metinleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MİLYONLARLIK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına da el konuldu. 30 şüpheliye ait 505 adet banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı hesabına bloke konuldu. Yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele kapsamındaki soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.