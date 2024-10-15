Yasa dışı miting gözaltıları: 269 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı etkinlik nedeniyle 269 örgüt üyesinin iddia edildiği iddiasıyla şüphelinin alındığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yasa dışı miting gözaltıları: 269 şüpheli yakalandı!
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı etkinlik nedeniyle 269 örgüt üyesinin iddia edildiği iddiasıyla şüphelinin alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sosyal Medyada Diyarbakır’da Yasa Dışı Miting Çağrısında bulunan, BTÖ Propagandası Yapan 47 hesap yöneticisi ve Örgüt Ele Başının Fotoğraflarını yayınlayan 7’si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Diyarbakır’da Miting Yapmaya Çalışan ve BTÖ propagandası yapan 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 1 çocuk muhafaza altına alındı. Gözaltına alınanlardan 1’i tutuklandı 4’ü adli kontrol kararı aldı. Muhafaza altındaki 1 çocuk serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam ediyor. Diyarbakır'da yaşa dışı Miting çağrısı öncesi 36 ilde yapılan operasyonlarda ise 269 örgüt üyesi şüpheli gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

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