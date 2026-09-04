Yasa dışı veri paneli soruşturmasında deprem! 31 avukat hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada, söz konusu korsan sorgu sistemlerini abonelik karşılığı kullandığı belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Ekipler, İstanbul genelindeki 39 avukatlık bürosunda eş zamanlı arama ve dijital materyallere el koyma işlemi başlattı.

ABONELİKLE SATMIŞLAR: "HACİZ BAŞLATILDI" YALANIYLA VATANDAŞI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Siber polisi ve bilişim uzmanlarının yürüttüğü teknik incelemelerde, yasa dışı veri panellerinin bazı hukuk bürolarına düzenli ücret ve abonelik sistemiyle pazarlandığı deşifre edildi:

Sahte İcra ve Haciz Tehdidi: Hiçbir vekalet veya hukuki bağı bulunmayan vatandaşların T.C. kimlik numaraları, adresleri, aile bilgileri ve iletişim kayıtlarına bu panellerden erişildiği saptandı.

Mağduriyet Yöntemi: Şüphelilerin vatandaşlara ulaşıp "Borcunuz yasal takibe düştü", "Uzlaşma sürecini kaçırdınız" ve "Hakkınızda anında haciz işlemi başlatıldı" gibi asılsız tehdit ve icra bildirimleriyle korku salarak haksız tahsilat yaptıkları ve panik yarattıkları belirlendi.

10 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI, 31 AVUKATA GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Çok aşamalı yürütülen soruşturmanın ilk etabında, korsan panelleri kuran, altyapısını işleten ve finansal gelir trafiğini yöneten 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Sistemi aktif biçimde kullanan kullanıcıların tespitiyle başlatılan ikinci dalgada ise:

Yasa dışı panelleri ofislerinde kullandığı somut delillerle belirlenen 31 avukat hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul'da tespit edilen 39 farklı avukatlık bürosunda adli arama, bilgisayar imajı alma ve belgelere el koyma işlemleri eş zamanlı sürüyor.

BAKAN AKIN GÜRLEK'TEN ÇOK SERT MESAJ: "HUKUKU İSTİSMAR EDENİN YANINA KÂR KALMAZ"

Kişisel verilerin ihlal edilip ticari bir meta gibi satılmasına asla göz yumulmayacağını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır. Kişisel verilerin korunması ve vatandaşlarımızın güvenliği konusunda adli süreçler tavizsiz sürdürülecektir."