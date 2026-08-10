Yasağa rağmen denize girmişti! Eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin hayatını kaybetti

Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle getirilen yasağa rağmen denize giren eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin, dalgalara kapılarak yaşamını yitirmişti. 34 yaşındaki Ergin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yasağa rağmen denize girmişti! Eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Zonguldak Valiliği'nin denize girişleri yasakladığı Uzunkum sahilinde serinlemek için suya giren ve dalgalara kapılarak hayatını kaybeden Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü Hakan Ergin'in cenazesi, Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Uzun Mehmet Camii'ne getirildi.

Öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Ergin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü İbrahim Halil Demir kıldırdı. Namazın kılınmasının ve helalliğin alınmasının ardından Hakan Ergin'in cenazesi dualarla defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Olay, Kapuz Caddesi Uzunkum sahilinde meydana gelmişti. Eski futbolcu ve klasman hakemi 34 yaşındaki Hakan Ergin, şiddetli dalgalar arasında gözden kaybolmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan çalışma sonucu Ergin kıyıdan açıkta bulunmuştu. Bota alınarak ilk müdahalesi yapılan Ergin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Acı olayın ardından polis ekipleri, Uzunkum sahili ve bölgedeki diğer plajlardan vatandaşların tahliyesini sağlamıştı.

AK Parti'den Üsküdar Belediyesi'ndeki seçim için yargı hamlesi! İki ayrı suç duyurusuAK Parti'den Üsküdar Belediyesi'ndeki seçim için yargı hamlesi! İki ayrı suç duyurusuYerel Yönetimler
Borsada yükseliş sürüyor! BIST 100 ilk yarıda 13.876 puanı gördüBorsada yükseliş sürüyor! BIST 100 ilk yarıda 13.876 puanı gördüEkonomi
hakem
Günün Manşetleri
Gazeteci Burhan Can Terzi gözaltına alındı
'ABD’ye güvenemeyeceklerini gösteren bir işaret’
Bakım desteği ve gazi maaşları sil baştan değişti!
Yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye ürünlerine denetim başlatıldı
2050'de dünyanın en kalabalık 15 ülkesi!
"Şartlar kabul edilene kadar kapatacağız"
3 ilde tüm plajlara denize girme yasağı geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı!
5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda
Öğrenci affı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Çok Okunanlar
BİM'de fiyatlar resmen dibe vurdu! Yarın başlıyor, erken kalkan kapacak! BİM'de fiyatlar resmen dibe vurdu! Yarın başlıyor, erken kalkan kapacak!
O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi! O illerde yaşayanlar dikkat: Salı günü 22 ilde sel ve sağanak alarmı verildi!
6 Milyon 200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 6 Milyon 200 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Dışarı çıkacaklar dikkat! Dışarı çıkacaklar dikkat!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum