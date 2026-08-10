Yasağa rağmen denize girmişti! Eski futbolcu ve klasman hakemi Hakan Ergin hayatını kaybetti

Zonguldak Valiliği'nin denize girişleri yasakladığı Uzunkum sahilinde serinlemek için suya giren ve dalgalara kapılarak hayatını kaybeden Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü Hakan Ergin'in cenazesi, Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Uzun Mehmet Camii'ne getirildi.

Öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Ergin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü İbrahim Halil Demir kıldırdı. Namazın kılınmasının ve helalliğin alınmasının ardından Hakan Ergin'in cenazesi dualarla defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Olay, Kapuz Caddesi Uzunkum sahilinde meydana gelmişti. Eski futbolcu ve klasman hakemi 34 yaşındaki Hakan Ergin, şiddetli dalgalar arasında gözden kaybolmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan çalışma sonucu Ergin kıyıdan açıkta bulunmuştu. Bota alınarak ilk müdahalesi yapılan Ergin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Acı olayın ardından polis ekipleri, Uzunkum sahili ve bölgedeki diğer plajlardan vatandaşların tahliyesini sağlamıştı.