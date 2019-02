Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Nisan’ı “Ulusal Anma Günü” yapacağını açıklayınca, birden aklıma Şükrü Server Aya Ağabeyimiz geldi. Hemen her yere ulaşabilmek için kolları sıvardı. Artık O’nun görevlerini de üstleneceğiz. 10 Eylül 2018 günü yazdığı son mektubunda, “yaşam defterini kapamaya hazır” olduğunu yazıyordu. Bu mektubundan 139 gün sonra 27 Ocak 2019 günü acı haberi geldi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Sayın Komutanımız Amiral Soner Polat ile birlikte ikimize yolladığı epostası bir vedâ mektubu içeriğindeydi. Mektubundan bir ismi çıkartarak ve imlâsına dokunmadan aynen yayınlıyorum.



ŞÜKÜRÜ SERVER AYA’NIN VEDÂ MEKTUBU

Sevgili Doğu bey kardeşim,

1- Ben Mayıs sonunda evimi dağıtarak “faal futbol sahasından” çekildim ve tribünde seyirci oldum. Kitaplarımın mrtrfrydr tamamını Marmara Üniversitesi’ne bağışladım, Nisan ortasında benim onuruma tertip edilen programda, konunun içindekiler panel olarak her şeyi tartıştılar. Basınımız, zaten her şeyi bildiğinden zahmet etmedi.

2- Kartal’da Belediyeye ait fakat Kızılay’ın işlettiği Huzur evinde “tribünden” olayları takip etmekteyim. Yegane temasım e-posta ve 0532-211 70 40 cep telefonum.

3- Aljazeera TV, bugün John Boltion’un Başkan ve BM adına, Amerika olarak “International Criminal Court”a ve bütün dünyaya inanılmayacak sözlerle REST çektiğini ve İsrail’in yanında yer alarak HUKUKEN ve DİPLOMATİK olarak da dünyaya rest çektiğini ve PLO’nun Washington Ofisini kapattığını açıkladı. Yarın gazeteler ve dünya bu ULUSLARARASI (Hitler’den daha da küstah) restini okuyacak, tartışacak. Haber size de erişir. Ben Amerika’dan konuşmanın yazılı tam metnini istedim, 1-2 günde gelir.

4- Diyeceğim odur ki, (.....) gibi zavallılar ile tartışmalar, bizlerin “Dünya gerçeklerinden” ne kadar uzakta ve rötarda olduğumuzu gösterir.

5- Bu mesajı Soner Polat beyle de paylaşıyorum, O hem okur hem de vaziyetin “dünyaca” vahametini anlar. TC organlarının bu gibi büyük potları değerlendirmekten uzak, duymak ve yorumlamaktan da acizliği devam etmektedir.

7- Yaşam defterini de kapamaya hazır ve “bilgisiler ile ilgisizler ülkesinde” yalnızlığa alışkın bir ağabeyiniz olarak, sadece fikrimi söylemek istedim.

8- TC’nin sene sonuna ekonomik olarak “daha da büyük hasarlarla” ulaşabilmesi, hayalden öteyedir.

Sevgi selam ve en iyi dilekler.

Şükrü



HAKİKAT SAVAŞÇISI

Şükrü Server Aya Ağabey ile dostluğumuz Günseli Başar’ın önderliğinde 3-4 Aralık 2005 günlerinde Bodrum’da düzenlenen “Tarihte Türkler-Ermeniler ve Gerçekler” konulu sempozyumda başladı. Bodrum Belediyesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Bodrum Ticaret Odası, birikimli bir uzmanlar topluluğunu Bodrum Marmara Koleji Halikarnassos Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda toplamıştı. Sempozyumun Sonuç Bildirgesini kaleme alma görevi Rota köşesinin yazarına verildi. Bildiri Komisyonu olarak tartışıp metne son halini verdik. Şükrü Ağabeyin de bildiriye önemli katkısı oldu.

Şükrü Server Aya, denebilir ki, ömrünü Ermeni Soykırımı yalanlarını çürütmeye adamıştı. Robert Kolejlerden başlayan öğrenimiyle Batı Kültürü içinde yetişmişti, ama mektubunda da görüldüğü gibi Batı emperyalizminin esiri olmadı. O, Batının İngiliz, Amerikan, Fransız devrimleriyle yükselen Demokratik Devrimci Kültürüyle beslenmişti.

Hakikat duygusu yüksekti. Hep gerçeklere ve belgelere dayandı. İngilizcesi ABD’li uzmanlarla tartışacak düzeydeydi. Olağanüstü çalışkandı. Gerçek bir vatanseverdi. Ancak O’nun Milliyetçiliği, gerçek Milliyetçilikti, başka deyişle bilimseldi.

Macron, artık paslanmış olan Ermeni Soykırımı yalanlarını hakikat duygusu olmayan hangi hukuk tanımaz kadroyla yayabilecek? Şükrü Ağabeyin hatırası bile Macron takımının hakkından gelecek güçtedir. Tarih tanıktır: Hakikatin direnci, yalan kasırgalarını her zaman göğüsleyebilmiştir.