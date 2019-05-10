CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için MHP'nin ardından Ak Parti'den de bir çağrı geldi. Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "Çete" demesine tepki gösteren Erdoğan, "Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun?" dedi. Peki yasama dokunulmazlığı nasıl kaldırılır? İşte ayrıntıları.

Önce Bahçeli, ardından Erdoğan… Her iki lider de Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için çağrı yaptı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan dokunulmazlık tartışması sürüyor. Bahçeli, Çarşamba günü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi dokunulmazlığının kalkması için teklif vermesini istedi.



Bahçeli'den sonra bir çağrı da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık zırhına güvenerek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiğini söyledi.



Peki yasama dokunulmazlığı nedir ve nasıl kalkar? Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bu işlemlerin yapılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması gereklidir. Bunun içinse öncelikle savcılığın bir fezleke hazırlaması gerekli. O fezleke Adalet Bakanlığı'na oradan da Meclis Başkanlığına gönderilir.



Başkanlık ise fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşturulan Karma Komisyona havale eder.



Karma Komisyon ise her siyasi partiden gelen üyeler arasından kura ile bir Hazırlık Komisyonu oluşturur. Hazırlık Komisyonu da fezlekeyi inceleyip tekrar Karma Komisyona gönderir. Karma Komisyon raporlar doğrultusunda dokunulmazlığın kaldırılmasını isterse şayet dosya Genel Kurul'a gelir.



Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan veya milletvekilleri Karma Komisyon ve Genel Kurul'da savunma yapabilir. Genel Kurul'da da yapılacak oylamaya göre dokunulmazlık ya kalkar ya da devam eder. Oylamada ise oturuma katılanların salt çoğunluğu aranır.





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