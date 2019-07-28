Yaşar Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt'ın, beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Büyükanıt, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle tedavi altına alındı.



Burada ilk müdahalesi yapılan Büyükanıt, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a getirildi.



Büyükanıt, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de Acıbadem Maslak Hastanesi'ne geldi.





Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Cengiz Bavbek, hastanelerinde dün akşam saatlerinde tedavi altına alınan Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Rahatsızlanarak 27 Temmuz 2019, Cumartesi gecesi Acıbadem Maslak Hastanesi’ne getirilen eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Cengiz Bavbek şu açıklamayı yaptı: “Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir.”

