Yaşar Güler ve Hakan Fidan Meclis'i bilgilendirecek

Meclis Genel Kurulu'nda 16 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara ilişkin bilgilendirme yapılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşacak. Bakanlar Kurulu da aynı gün toplanacak. Gündemde terörle mücadele ve dış politika olacak.

Yaşar Güler ve Hakan Fidan Meclis'i bilgilendirecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Irak'ın kuzeyi gündemiyle toplanıyor.

16 Ocak'ta toplanacak Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milletvekillerini bilgilendirecek.

Terör saldırılarına yönelik bakanların bilgilendirmesi sonrası parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, terörün lanetlendiği ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin vurgulandığı Meclis Başkanlık tezkeresi oylanacak.

BAKANLAR KURULU TOPLANACAK

Diğer yandan 2024 yılının ilk Bakanlar Kurulu yine 16 Ocak'ta toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi terörle mücadele ve dış politika olacak.

Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu'nda da bilgilendirme yapacak.

Emekli maaşlarına yönelik iyileştirmeler de Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacak.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci bir başka gündem başlığı olarak ele alınacak. Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen üyelik protokolün, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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