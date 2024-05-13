Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!

Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak ve Suriye'de terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlara ilişkin konuştu. Operasyonların PKK için "sona gidişi hızlandırdığını" belirten Yaşar Güler, ABD için de "Bir gece ansızın gidebilirler" ifadesini kullandı.

Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Editör: Haber Merkezi
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Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürerken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sürecin "örgüt için sona gidişi hızlandırdığını" söyledi.

Milliyet Gazetesi'ne röportaj veren Bakan Yaşar Güler, örgüte karşı süren operasyonları değerlendirdi. Yaşar Güler, "Bu işi, bu sene bitireceğimizi söylemiştik zaten. Her gün operasyonun gereklerini birer birer yerine getirerek, operasyonu sürekli geliştiriyoruz. Zeytin Dalı Harekatı’na başlar gibi ve yahut Fırat Kalkanı’na başlar gibi bir şey olmayacak. Geçmişte orada yaptığımız faaliyetler terör örgütünün her türlü faaliyetini çözdük, o nedenle de hemen her gün ağır kayıplarla devam ediyor, kıştan çıkmanın onlar için sona gidişi hızlandırdığı bir dönem oluyor diyelim." dedi.

"ABD BİR GECE ANSIZIN GİDEBİLİR"

Yaşar Güler, bölgede PKK'yı açıktan destekleyen ABD ile ilgili de konuştu. "Bir gece ansızın gidebilirler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

- Evet Amerika maalesef başka bir terör örgütü DEAŞ’a karşı başka bir terör örgütüyle mücadele etme gayreti içerisinde, PYD-YPG devam ediyor böyle... Şimdi bunu da Amerikalı dostlarla defalarca konuştuk. Bu yöntemin yanlış bir yöntem olduğunu ifade ettik. Geçen gün de ifade ettim, eğer kardeşim siz burada bizler gibi yüzlerce yıl kalacaksanız sorun yok, böyle gideriz. Fakat terör örgütü de bilmeli ki ABD bir gece ansızın gidebilir.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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