Yaşar Güler'den Suriyeli sığınmacı kışkırtmasyla ilgili açıklama: "Kamu düzenini bozma girişimi başarısız olacaktır"

Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konuşulurken, Kayseri’de olaylar başladı. Bir Suriyeli sığınmacının, Suriyeli bir kız çocuğunu istismar ettiği haberinin duyulmasının ardından çıkan olaylar, kışkırtıcı açıklamalarla büyütüldü. Suriyeli düşmanlığını körükleyen kampanya sonucu eylemler dün akşam birkaç ile daha yayıldı. Kampanyaya, Suriye’de de ABD güdümlü grupların Türk Bayrağına saygısızlık görüntüleri de eklendi.

Olaylar itidal çağrıları ve güvenlik güçlerinin sağduyusuyla kontrol altına alınırken bugün Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." dedi.

Bakan Güler başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Bakan Yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı videokonferans toplantısı düzenlendi. MSB’den yapılan açıklamaya göre Güler, toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.

‘ARTAN GERİLİM DİKKATLE İZLENİYOR’

Güler, şu ifadeleri kullandı:

- Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele sonucu PKK’nın geldiği durumu anlatan Güler örgütün sözde liderlerinin de operasyon bölgelerinden çeşitli bahanelerle ayrılarak, kendilerince daha emniyetli olduğunu düşündükleri geri bölgelere kaçtıklarını vurguladı.

‘SURİYE’Yİ PARÇALAMA ÇABALARI NAFİLE’

Güler, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çöküş içerisindeki terör örgütü için kaçınılmaz son her geçen gün yaklaşmaktadır. Öte yandan, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde yapay terör devleti kurma çabasının bir aşaması olarak gördüğümüz sözde özerk yönetim ve yerel seçim faaliyetlerini kesinlikle reddediyoruz. Suriye'yi parçalamaya ve halkının iradesini tutsak etmeye yönelik bu çabalar nafile girişimlerdir. Zira, güney sınırlarımızın hemen ötesinde bölücü örgütün bir terör koridoru kurmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

‘TERÖR KORİDORUNU ENGELLEDİK’

Bakan Güler, Türkiye'nin meşru müdafaa kapsamında icra ettiği harekatlarla amaçlanan terör koridorunu engellediğini, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlükleri ve egemenliklerinin korunmasına katkı sağladığını, bu çerçevedeki saygılı duruşunu da sürdürdüğünü dile getirdi.

KARADENİZ’DEKİ MAYIN GRUBU

Öte yandan Güler, toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak maksadıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun dün imzalanan törenle aktif hale geldiğini belirtti.

Yaşar Güler, görev grubunun bugünden itibaren 6 ay süreyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı komutasında görev yapacağını söyledi.

‘ASİMETRİK RİSK ARTTI’

Tüm dünyada artan asimetrik risk ve tehditlerin güvenlik, barış, istikrar ve refahı tehdit ettiğini dile getiren Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Böylesine hassas bir dönemde asil milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeli, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunması için yoğun bir gayret ve özveriyle üstlendikleri tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Bu kapsamda sürate, özgünlüğe ve tempoya dayalı icra edilen operasyonlarımız Kurban Bayramı tatili boyunca da kesintisiz sürdürülmüştür.

MEHMETÇİK ORMAN YANGINLARINA KOŞUYOR

Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelenin yanında milli servet olan ormanların korunması kapsamında, hava araçları ve fedakar personelle artan orman yangınlarının söndürülmesine yönelik gerekli desteği verdiklerini dile getirdi.

Güler, bu kapsamda 6 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarında, 14 helikopter ve 5 yangın söndürme aracı ile toplamda 499 sorti ile 962 ton su kullanılarak yangının söndürülmesine katkıda bulunduklarını vurguladı.

ORTA ASYA ZİYARETLERİ

Tüm bu faaliyetlerle birlikte stratejik ve çok boyutlu politikanın bir yansıması olarak dost ve müttefiklerle ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini dile getiren Güler, bu doğrultuda 26-27 Haziran'da kardeş ve dost ülke Türkmenistan ile Özbekistan'a verimli ziyaretler gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki aylarda Orta Asya'daki diğer kardeş ülkeleri de ziyaret etmeyi planladıklarını ifade etti.

Müşterek dil, tarih ve kültürü paylaştıkları kardeş ülkelerin istikrar, refah ve toplumsal huzuruna önem verdiklerine işaret eden Güler, bu ülkelerle askeri ve savunma sanayii alanındaki işbirliklerini güçlendirmeye yönelik gayretleri sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

KIBRIS’TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Kıbrıs Türk'üne uzanan eli durdurdukları Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünü 20 Temmuz'da kutlayacaklarını anımsatan Güler, şunları kaydetti: