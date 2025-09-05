Yasemin Minguzzi, çocuklarını kaybeden ailelerle bir araya geldi

İstanbul'da 15 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, evlatlarını kaybeden ailelerle Kocaeli'nin İzmit ilçesinde buluştu. Etkinlik, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Acılı anne Minguzzi, çocukların ölmemesi için verdiği mücadelesini bu kez İzmit’te dile getirdi.

Toplantıya, 15 Mayıs 2022'de kız meselesi yüzünden yaşamını yitiren Kıvanç Umman’ın ailesi de katıldı.

"AHMET GİTTİ AMA MİLYONLARCA ÇOCUĞUM OLDU"

Etkinlikte konuşan Yasemin Minguzzi, oğlunun ardından yürüttüğü sosyal mücadeleyi anlattı.

"Ahmet hayattayken bizim evimizden çocuk eksik olmazdı. Çocukla çocuk olurdum zaten hep severdim. Bir Ahmet gitti ama milyonlarca çocuğum oldu. Bu tabi ki de çok güzel bir şey ama bir yandan da acı verici."

Yasemin Minguzzi, oğlunun ardından mücadele etmeyi bir görev olarak gördüğünü vurguladı:

"Ahmet gerçekten görev için dünyaya geldi. ‘Bir şeyleri değiştirmek için anne yürü' dedi ve o bayrağı bana verdi ve ben 8 aydır hiç durmadım. Benim bir tane çocuğum vardı ikincisi de yoktu. Çocukların ölümü artık son bulsun. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğim."

"DAVADAN SONRA DA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"

Minguzzi, adalet süreci tamamlandıktan sonra da sessiz kalmayacağını ifade etti:

"Dava bittikten sonra da daha çok mağdur ailelerin sesini duyurmak istiyorum. İnşallah her şey daha farklı ve daha güzel olacak. Biz cennette kavuşacağız. Çok başarılı bir çocuktu hayatı takdirlerle, onur belgeleriyle doluydu."