Diyarbakır'da Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan E.F.'nin (25) bulunduğu adres tespit edildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki söz konusu adrese operasyon yapan ekiplerce E.F. gözaltına alındı.
E.F.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında aranan E.F. gözaltına alındı.
Diyarbakır'da Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı yakalandı.
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