İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, oğlunun IŞİD'e katıldığı yolundaki iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk , 2,5 yıldır kayıp olan ve IŞİD'e katıldığı ileri sürülen oğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Oda TV'den Caner Taşpınar'ın sorularını yanıtlayan Yasin Öztürk, oğlunun IŞİD'e katıldığı iddiasının yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi.



Öztürk, şunları söyledi:

“Benim oğlum iki buçuk yıldır kayıp. Nerede olduğunu ne ben biliyorum, ne de devlet. Size bu iddiayı ulaştıranların amacı İYİ Parti’nin kongre süreci nedeniyle spekülasyon yaratmaktır. Ben İYİ Parti vekili olmasam bugün bu iddiayı konuşuyor olmazdık."



'RESMİ BİR BELGE YA DA FOTOĞRAF GİBİ SOMUT BİR ŞEY VARSA, LÜTFEN BANA ULAŞTIRIN'

"Oğlumun IŞİD'e katıldığını söyleyenlerin elinde eğer resmi bir belge ya da fotoğraf gibi somut bir şey varsa, lütfen bana ulaştırsın" diyen Öztürk, oğlunun nasıl kaybolduğunu da şöyle anlattı:

"Benim oğlum 22 Şubat 2016'da kayboldu. 18'ine girdikten 3 ay sonra… O günden beri haber alamıyorum. Türkiye 327'ncisi olmuş, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazanmış, yakışıklı ve başarılı bir çocuktu benim oğlum. ‘Aktivist'ti. Bakın bu kelimeyi özellikle söylüyorum. Bu özelliğinden yola çıkarak ‘DEAŞ'e katıldı', ‘Türkmen cephesinde' gibi iddialar ortaya atılır. Ama bugüne kadar devlet kurumlarından tek bir bilgi veya belge gelmedi."