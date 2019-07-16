Yaşlandırma uygulaması FaceApp nedir, nasıl kullanılır? İşte ünlülerin sosyal medyayı yıkan fotoğrafları (Fotoğraf yaşlandırma nasıl yapılır, yaşlandırma efekti, yaşlandırma programı)

Sosyal medyada hızlıca popüler olan fotoğraf yaşlandırma efektiyle düzenlenen fotoğraflar, gündeme oturdu. Ünlü isimler yaşlı hallerini paylaştı, o paylaşımlara çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Paylaşımlar arasında dikkat çekenlerden biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz'ınki oldu. Yılmaz, yaşlı halini paylaşarak "28 senedir Datca’dayim...Show dunyasından uzak kafamı dinliyorum...arada tanıyanlar oluyo sagolsun belediye de bir yer verdi heykel yapıyorum...ilaçlarimi tabi aliyorum" ifadelerini kullandı

Fotoğraflar üzerinde yaşlandırma efekti yapan FaceApp ile düzenlenen fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıyor.



Fotoğraf yaşlandırma efekti, popüler oldu.



Ünlü isimlerin de içinde olduğu binlerce kişi, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını yaşlandırarak paylaşıyor.



Paylaşımlar arasında dikkat çekenlerden biri de ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım oldu.



Cem Yılmaz, yaşlı halini paylaşarak "28 senedir Datca’dayim...Show dunyasından uzak kafamı dinliyorum...arada tanıyanlar oluyo sagolsun belediye de bir yer verdi heykel yapıyorum...ilaçlarimi tabi aliyorum" ifadelerini kullandı.



Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla da yaşlandırılmış fotoğrafını "Güldür Güldür 2048" yazarak paylaştı.



Komedyen Sefa Doğanay da fotoğrafını "Yıl 2060 ...Fedon”un güneş görmemiş haliyim" ifadeleriyle paylaştı



FOTOĞRAF YAŞLANDIRMA NASIL YAPILIR



FaceApp uygulamasının indirilmesinden sonra fotoğraf seçimi yapılır. Efektler arasında yaşlı efekti seçilerek fotoğraf yaşlandırılır ve kaydedilir.



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