Yaşlı kadının 4,5 milyonunu çaldılar! Sosyal medyadan iş ilanıyla 'sahte polis' tutmuşlar...

Geçtiğimiz nisan ayında Pamukkale ilçesinde ikamet eden ve yalnız yaşayan H.K. isimli yaşlı kadın, kendisini kamu personeli olarak tanıtan bir şahıs tarafından telefonla arandı. Şüpheli şahıs, H.K.'nin evinde bulunan 4 milyon 500 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ile nakit parasını elden teslim alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan mağdur H.K., vakit kaybetmeden Denizli İl Jandarma Komutanlığına giderek ihbarda bulundu.

4 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN 5 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

İhbar üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak bir soruşturma başlattı. Kendilerini kamu görevlisi, hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları mağdur eden şüphelilerin izini süren ekipler, yaklaşık dört ay süren kapsamlı bir teknik ve fiziki takip yürüttü.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Denizli merkezli olmak üzere Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Beş farklı ilde gerçekleştirilen baskınlar sonucunda 8 şüpheli gözaltına alınarak Denizli'ye getirildi. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı.

SOSYAL MEDYADAKİ İLANLA KURYE OLMUŞLAR

JASAT dedektiflerinin yürüttüğü soruşturma, suç şebekesinin mağdurlardan parayı tahsil etmek için kullandığı organizasyon yapısını da deşifre etti. Şebeke üyelerinin, evlere "hakim", "savcı" veya "polis" kimliğiyle yönlendirdikleri kuryeleri bulmak için sosyal medya platformlarında "günlük dolgun ücretli" ve "yüksek gelirli günlük eleman aranıyor" şeklinde ilanlar verdikleri saptandı. Operasyon kapsamında yakalanan kurye şüphelilerin de bu ağa söz konusu ilanlar vasıtasıyla dahil edildiği belirlendi.

Operasyonun ardından jandarma yetkilileri tarafından vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para veya ziynet eşyası talep eden şahıslara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak güvenlik güçlerine haber vermeleri gerektiği hatırlatıldı.