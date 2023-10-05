Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı! Bakan Mahinur Göktaş Duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ekim ayına ilişkin aylıkların bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığı bildirildi.

3,25 Milyar Lira Aylık Hesaplarda!

Ekim ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi ve yaklaşık 1,45 milyar lira tutarındaki engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş şunları söyledi: