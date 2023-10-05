Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı! Bakan Mahinur Göktaş Duyurdu
Ekin ayına ait yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hesaplara yatırılan aylık tutarının 3,25 milyar lira olduğunu duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ekim ayına ilişkin aylıkların bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığı bildirildi.
3,25 Milyar Lira Aylık Hesaplarda!
Ekim ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi ve yaklaşık 1,45 milyar lira tutarındaki engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş şunları söyledi:
- Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 3,25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz.
Kaynak: Anadolu Ajansı