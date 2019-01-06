Çalışmalarına bir hafta ara veren TBMM, yeni yılın ilk mesaini salı günü yapacak. Genel Kurulda, Vergi Kanunlarında değişiklik içeren 71 maddeli kanun teklifi görüşülecek. Teklife göre, yaşlılık aylıkları en az bin lira olacak, borç yapılandırma süresi ise Ocak sonuna kadar uzatılacak.

27 Aralık 2018 tarihinde tatile giren Meclis, 8 Ocak 2019'da yeniden toplanacak.Meclis Genel Kurulu, 2019'un ilk mesaisini Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi için yapacak.Teklife göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar için alt limit bin lira olacak.71 maddeli kanun teklifi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki tüm personellerin POLSAN'a ortak olmasını da içeriyor.Teklifi için daha önce yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içinde tutarları ödemeyen mükellefler için de bir madde var. Maddeye göre, mükellefler geciken ödemelerini 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları durumunda yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek.Kanun teklifindeki diğer bazı düzenlemeler ise şöyle;TEKLİFTEKİ BAZI DÜZENLEMELER*Piyasalardaki güvenin korunması için Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.*TCDD Genel Müdürlüğü yatırımları Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile finanse edilecek.*Başkasının yerine sınava girenler 2 yıl süreyle ÖSYM Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.Yeni haftada Genel Kurulun yanı sıra komisyonlar da mesaide olacak.Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin hazırlanan kanun teklifi 9 Ocak Çarşamba günü Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ele alınacak.Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu da denetimlerine devam edecek. 9 Ocak günü Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun hesapları incelenecek.