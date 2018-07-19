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Yatağan Termik Santrali'nde göçük! Çok sayıda işçi yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 11 işçi yaralandı. 9 işçi hastaneye kaldırılırken, 2 işçinin üzerine düşen demir yığınından kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Yatağan Termik Santrali'nde göçük! Çok sayıda işçi yaralı

Şahinler Mahallesi Yatağan- Milas Karayolu'nun 3'üncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali'nde, bugün saat 10 sıralarında raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 11 işçi yaralandı.

Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 9 işçi hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Demir yığını altında kalan 2 işçinin kurtarılması için ise başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
Etiketler; #yatağan #termik santral #göçük
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