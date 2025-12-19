Yatak odasına şifreli kapı! Güllü ölmeden 5 gün önce o cümleyi kurmuş: "Bana bir şey olursa çocuklarımdan bilin"
Yalova’da evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanıyor. Eski patronu canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, ikamet ettiği apartmanın 6’ncı katından düşerek feci şekilde can veren şarkıcı Güllü’nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada sular durulmuyor.
Olayın ardından başlatılan geniş çaplı inceleme neticesinde sanatçının kızı Tuğyan Ülküm Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, CNN Türk canlı yayınında soruşturmanın seyrini değiştirecek açıklamalarda bulundu. Aydın, talihsiz kadının ölmeden hemen önce kendisine çocuklarını işaret ettiğini öne sürdü.
Canlı yayında CNN Türk muhabiri Merve Tokaz’ın sorularını yanıtlayan Ferdi Aydın, şarkıcı Güllü’nün olaydan günler önce kendisine adeta veda eder gibi bir uyarıda bulunduğunu dile getirdi.
Aydın, o anları ve sonrasında yaptığı araştırmaları şu sözlerle aktardı: "Güllü hanım bu olay olmadan 5-6 gün önce bana 'başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil Ferdi' demişti.
Tuğyan'ı ben sadece bir iki kere gördüm. Bütün Çınarcık'a sordum. Sorduğumda 'bu kadın katil olmuş olabilir, daha önce bize de öldürmek istediğini' söyledi beyanlarında bulundular. Ben tabi hangi şahidi bulduysam hangi delili bulmaya çalıştıysam savcılığa yardımcı olabilmek adına bir vatandaş olarak alıp savcılığa gittim. Yani etrafındaki herkes annesini öldürmek istediğini zaten kararlılıkla söylüyor."
"SAVCILIK İLK GÜNDEN BERİ CİNAYET DİYORDU"
Elde ettiği bilgileri yargı makamlarıyla paylaştığını belirten Aydın, yetkililerin de olaya cinayet şüphesiyle yaklaştığını ifade etti. Devletin titiz bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Aydın, "Biz de bunun buradan cinayet olduğunu düşündük aynı keza zaten savcı Duygu Bayar’ın da söylediği gibi... Sayın başsavcımızın 'ilk günden beri biz de cinayet olduğunu düşünüyorduk' dedi. Devletimiz büyük bir araştırma yaptı. Emniyet büyük bir araştırma yaptı ve bunun nitekim sonunda üst soyağacına ait cinayet olduğu belli oldu ve tutuklandı" şeklinde konuştu.
200 MİLYONLUK MİRAS
Cinayetin motivasyonuna dair çarpıcı analizlerde bulunan Ferdi Aydın, olayın arkasında sadece maddi çıkarların değil, psikolojik sorunların ve kıskançlığın da yattığını iddia etti.
Aydın, süreci şöyle detaylandırdı: "Bir çok nedeni olabilir. Öncelikle kızının ruh sağlığı iyi değil ikincisi para üçüncüsü annesini kıskanması dördüncüsü evlenmesi için annesinin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyor. Şöyle Güllü hanımın mal varlığı kalan paralar şu an dünya sıralamasında şarkıları var. Yani teklifler onlar bunlar vs yine 100 milyon 200 milyon TL bir mal varlığı kalıyor.
Bunlar zaten biliyorlardı. Çünkü Güllü ablaya 15 gün önce film teklifi gelmişti. Güllü abla da bunun kaç para edeceğini eğer evde anlattıysa mutlaka biliyorlardır. Çünkü öldükten sonra biliyorsunuz değeri de arttı. Kesinlikle biliyorlardı ve mal için yaptılar."
Aydın ayrıca, çocukların annelerine karşı uzun süredir husumet beslediğini öne sürerek, "Kadın evlenmek için yaptı ve çocuklar çocukken büyüyene kadar hep nefret etmişler annelerinden. Annemi öldürmek en büyük hayalim dediğin söylemler var. En yakınlarına söylüyorlar. 2 yıldır yaklaşık annemi öldüreceğim beyanlarında bulunuyor" ifadelerini kullandı.
YATAK ODASINA ŞİFRELİ KAPI
Güllü’nün evde olağanüstü güvenlik önlemleri aldığını, bunun da yaklaşan tehlikenin farkında olduğunu gösterdiğini söyleyen Aydın, olayın tek kişilik bir plan olmadığını savundu. Şarkıcının oğlu Tuğberk’in de işin içinde olabileceğini ima eden Aydın, şu iddialarda bulundu:
"Bu olayda tek başına değil. Abisi Tuğberk de var. Güllü'nün bunları yaşayacağından kesinlikle haberi varmış ama bize söylememiş diye düşünüyorum. Çünkü evine sesli kameralar koymuş, çelik kapısını en sağlamından taktırmış, iki odanın arasına bir kamera koymuş, iki duvar arasına oklu demir koymuş binadan ekstra binaya özel kameralar koymuş. Bir de yatak odasına şifreli kapı koymuş yani sen evde kızınla ve oğlunla yaşıyorsan neden odana şifreli kamera koyarsın?"
Kardeşlerin iş birliği yapmış olabileceği senaryosu üzerinde duran Aydın, "Düşünüyorum ki iki ortak var. Sen gir ben dışarıda kalayım. Mal mülk de bana kalır zaten ben de sana en azından iyi bakarım çıktığında da malımız mülkümüz olmuştur diye düşüncelere girebilir.
90 gündür konuşmayan Tuğberk ablasını savunan Tuğberk neden şimdi gitti. Bunun iki alternatif var. Birincisi ortaklar 'ben kendimi kurtarayım. Topu da sana atayım' dedi ikincisi alternatifte bana ne ya kardeşim ben malı mülkü alayım o sürünsün dedi. Bence iki kardeş beraberler" dedi.
Olay gecesi ve sonrasında yaşananlara dair vicdanları yaralayan detaylar paylaşan Aydın, evdeki altınların çalındığını ve şüphelilerin yas tutmak yerine eğlendiğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "O gece altınlar çalındı biliyorum. Güllü abla öldükten bir gün sonra kolyesi nişanlısının boynundaydı. Bunların iyi niyetine asla inanmıyorum. Evde eğlendiklerini biliyorum. Kaçış planı yaparken eğlendiklerini Türk halkıyla dalga geçtiklerini biliyorum. Güllü, kızının bunu yapacağını biliyordu. O yüzden önlemler aldı. Bu aylar öncesinden planlanmış bir cinayet."
NE OLMUŞTU?
Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan binanın 6. katındaki terasından düşerek hayatını kaybetmiş ve cenazesi İstanbul'da defnedilmişti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve teknik takiple derinleştirilen soruşturma kapsamında, olay sırasında aynı odada bulundukları belirlenen kızı Tuğyan Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve Ulu'nun babası Arif Ulu ile birlikte toplam 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Tuğyan Gülter tutuklanırken, Sultan Nur Ulu ev hapsine çarptırıldı, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.