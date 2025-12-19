Yatak odasına şifreli kapı! Güllü ölmeden 5 gün önce o cümleyi kurmuş: "Bana bir şey olursa çocuklarımdan bilin"

"SAVCILIK İLK GÜNDEN BERİ CİNAYET DİYORDU"

Elde ettiği bilgileri yargı makamlarıyla paylaştığını belirten Aydın, yetkililerin de olaya cinayet şüphesiyle yaklaştığını ifade etti. Devletin titiz bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Aydın, "Biz de bunun buradan cinayet olduğunu düşündük aynı keza zaten savcı Duygu Bayar’ın da söylediği gibi... Sayın başsavcımızın 'ilk günden beri biz de cinayet olduğunu düşünüyorduk' dedi. Devletimiz büyük bir araştırma yaptı. Emniyet büyük bir araştırma yaptı ve bunun nitekim sonunda üst soyağacına ait cinayet olduğu belli oldu ve tutuklandı" şeklinde konuştu.