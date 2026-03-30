Yatırım vaadiyle milyonluk vurgun! 22 ilde operasyon, 29 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, borsa ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 22 ilde operasyon düzenlendi.

"TARİHİ FIRSAT" VE "BÜYÜK YATIRIM" VAADİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinde şüphelilerin izlediği dolandırıcılık yöntemi deşifre edildi. Şahısların, mağdurlara borsa yatırımı yaptıklarını ve halka arz edilecek şirketler olduğunu söyleyerek para topladığı belirlendi. Şüphelilerin ilk aşamada mağdurlara borsada küçük yatırımlar yaptırıp kazanç sağlandığını gösterdiği anlaşıldı. Bu yolla güven ortamı oluşturulduktan sonra, mağdurlardan "tarihi fırsat" ve "büyük yatırım" gibi vaatlerle yüklü miktarda para talep edilerek dolandırıcılık eylemi gerçekleştirildi.

MASAK İNCELEMESİYLE 90 HESAP TESPİT EDİLDİ

Olayın finansal boyutu kurumlar arası işbirliğiyle aydınlatıldı. MASAK, telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile yapılan yazışmalar sonucunda şebekenin para trafiği mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonrasında, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde 45 şirket ve 45 şahsi banka hesabını kullandığı tespit edildi.

Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda adli makamlara sevk edilen 65 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.