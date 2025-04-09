Yatırımcıların dikkatine: 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor!

Özelleştirme İdaresi, aralarında İstanbul, Antalya ve Bursa’nın da bulunduğu 7 ilde toplam 13 taşınmazı satışa çıkarıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte, yatırımcıların gözleri milyonlarca liralık bu ihalelere çevrildi. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yatırımcıların dikkatine: 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye genelinde dikkat çeken bir satış hamlesine imza atıyor. ÖİB tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 ilde yer alan toplam 13 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek. 

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Yatırımcıların dikkatine: 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! - Resim: 2

Söz konusu taşınmazların bulunduğu iller arasında İstanbul, Antalya, Bursa gibi büyükşehirlerin yanı sıra, Çorum, Eskişehir, Gaziantep ve Kocaeli de yer alıyor.

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Yatırımcıların dikkatine: 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! - Resim: 3

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre satışa çıkarılan taşınmazlar şu şekilde dağılıyor:

Çorum (Merkez): 2 taşınmaz
Eskişehir (Tepebaşı): 2 taşınmaz

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Yatırımcıların dikkatine: 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! - Resim: 4

Gaziantep (Şahinbey): 2 taşınmaz
Antalya (Manavgat): 2 taşınmaz
İstanbul (Sarıyer): 2 taşınmaz

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Yatırımcıların dikkatine: 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! - Resim: 5

İstanbul (Beşiktaş): 1 taşınmaz
Bursa (Karacabey): 1 taşınmaz
Kocaeli (Kandıra): 1 taşınmaz

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Yatırımcıların dikkatine: 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! - Resim: 6

ŞARTNAME VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ BELLİ OLDU

İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için şartname bedelleri 5 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor. Taşınmazlara göre belirlenen geçici teminat bedelleri ise 600 bin TL’den başlıyor, 30 milyon TL’ye kadar çıkıyor. 

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Yatırımcıların dikkatine: 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! - Resim: 7

SON TEKLİF TARİHLERİ 29 VE 30 NİSAN

Taşınmazlara ilişkin ihalelerin son teklif verme tarihleri de netleşti. Çorum, Eskişehir ve Gaziantep’teki taşınmazlar için son başvuru tarihi 29 Nisan, İstanbul, Antalya, Bursa ve Kocaeli’deki taşınmazlar için ise 30 Nisan olarak belirlendi.

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Yatırımcıların dikkatine: 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! - Resim: 8

PAZARLIK VE AÇIK ARTIRMA USULÜYLE SATILACAK

İhaleler, “pazarlık” usulüyle yapılacak. İlk aşamada kapalı zarfla teklif alınacak, ardından teklif sahipleriyle birebir pazarlık görüşmeleri yapılacak. Son aşamada ise, pazarlığa kalan katılımcılar arasında açık artırma düzenlenerek satış süreci tamamlanacak.

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Yatırımcıların dikkatine: 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! - Resim: 9

BAŞVURULAR ELDEN TESLİM EDİLECEK

İhaleye katılmak isteyenler, başvuru belgelerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Ankara’daki merkezine, belirlenen son teklif günlerinde saat 18.00’e kadar elden teslim etmek zorunda. Posta veya dijital yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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