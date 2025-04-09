Yatırımcıların dikkatine: 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor!

ŞARTNAME VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ BELLİ OLDU

İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için şartname bedelleri 5 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor. Taşınmazlara göre belirlenen geçici teminat bedelleri ise 600 bin TL’den başlıyor, 30 milyon TL’ye kadar çıkıyor.