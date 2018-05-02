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Yavuz Daloğlu: Türkiye'de Doğu Perinçek gerçeği var

Akademisyenler de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için imza verdi. O isimlerden biri de Müzikolog Yavuz Daloğlu. Daloğlu ile İzmir'deki Opus Kültür Atölyesi'de görüştük.

Yavuz Daloğlu: Türkiye'de Doğu Perinçek gerçeği var
Müzikolog Yavuz Daloğlu, bir çok eser üreten Türkiye'nin alanında önemli sanatçılarından... Yıllarca devlet ve özel üniversitelerde müzikoloji alanında öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Atilla İlhan'ın "Dip Dalgası" programının jenerik müziği yaptı. Ve daha niceleri. Şimdi yine taşın altına elini koydu ve Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Adaylığı için imza verdi.

İzmir'deki Opus Kültür Atölyesi'de görüştük Yavuz Daloğlu ile İktidar Türkiye'yi yönetemiyor dedi...

Yavuz Daloğlu, Perinçek ve partisinin başarılarına dikkat çekiyor. 

Daloğlu "öğrencilerinin ve sanatçı dostlarının Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına imza vereceklerinden emin.


HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

 
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