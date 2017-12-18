Yavuz Yılmaz tabancayla hayatına son vermeden dakikalar önce Amerika'daki babasını arayıp 'Annemin sağlığı nasıl?' diye sorduğu ortaya çıktı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’a, 2 yıl önce, halk arasında ‘sara’ diye bilinen ‘Temporal Lob Epilepsi’ teşhisi konmuştu. Tedavisi çok zor olan ve ilaçla kontrol edilen hastalık yüzünden sık sık nöbet geçiriyordu.



1 YILDIR İLAÇ KULLANMIYORDU



Bunalıma girmişti. Düzenli alması gereken ilaçları 1 yıldır kullanmıyordu. İşe gidemediği için şirketlerindeki tüm görevlerini 2016’da kardeşi Hasan’a bırakmıştı.



BABASI KORUMALARI UYARMIŞTI



Mesut Yılmaz, yakından ilgilenmek için Ataşehir’de yalnız yaşayan Yavuz Yılmaz’ın BeykozKonakları’ndaki kendi evlerinde kalmasını istiyordu. Mesut Yılmaz, bir sağlık sorunu bulunan eşi Berna Yılmaz’ın tedavisi için geçen hafta Amerika’ya gitmişti. Mesut Yılmaz, gitmeden önce de oğlunun sağlık sorununu hatırlatarak, korumalarını “Gözünüzü Yavuz’un üzerinden ayırmayın. Sakın tek kalmasın” diye uyarmıştı.



ÇALIŞMA ODASINDA BULUNDU



Yavuz Yılmaz önceki gece, baba evine gitti. Korumalar ve çalışanlar geç saatte evden ayrıldı. Yavuz, sabaha karşı 02.30’da (amerika saatiyle 16.30) babasını aradı. “Annemin durumu nasıl?” diye sordu. Mesut Yılmaz “Merak etme oğlum, annen iyi. Birkaç saat sonra uçağa binip eve dönüyoruz” dedi. Yavuz Yılmaz, telefonu kapattıktan sonra babasının çalışma odasına geçti. Babasına ait olan smith Wesson marka toplu tabancayı sağ şakağına dayayıp 03.00’te hayatına son verdi.



KURŞUN GEÇİRMEZ CAM YÜZÜNDEN KOMŞULAR SİLAH SESİNİ DUYMADI



Beykoz Konakları’ndaki villanın tüm camları güvenlik nedeniyle kurşun geçirmezdi. Bu nedenle silah sesini kimse duymadı. Sabah 09.00’da evde çalışan personel villaya geldi. İçeri girdiklerinde Yavuz Yılmaz’ın cansız bedenini görünce polisi aradılar.



'HASTALIĞI NEDENİYLE KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ, AĞIR STRES İÇİNDEYDİ'



Yılmaz ailesinin kurucusu olduğu İstanbul Kent Üniversitesi’nden yapılan açıklamada Yavuz Yılmaz’ın ‘Temporal Lob Epilepsi’ hastası olduğu belirtilerek şöyle dendi: “Yavuz Yılmaz, son dönemde hastalığının giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı. Bu manevi baskıya dayanamadı.”



CENAZE BUGÜN



Yavuz Yılmaz bugün Marmara İlahiyat Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Posta