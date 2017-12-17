Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın intihar nedeni belli oldu. Yılmaz'ın İcra Kurulu üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada Yavuz Yılmaz'ın "Temporal Lob Epilepsi" tedavisi gördüğü ve ağır stres altında olduğu belirtildi.

Babasının silahıyla hayatına son veren Mehmet Yavuz Yılmaz'a intihara götüren sürecin ağır stres olduğu ortaya çıktı.



Beykoz Konakları’ndaki evinde intihar eden eski başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz hakkında icra kurulu üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden açıklama geldi.



Açıklamada Yılmaz’ın uzun süredir “Temporal Lob Epilepsi” hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan, son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altında olduğunu kaydedildi.



Yılmaz ailesine acı haber Berna Yılmaz'ın kalp rahatsızlığı tedavisi için gittikleri Amerika dönüşü havalimanında verildi. Oğlunun ölüm haberini alan Berna Yılmaz, yakınlarına sarılıp gözyaşı döktü. Yılmaz çifti, doğruca oğullarının cenazesinin bulunduğu hastaneye gitti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Yılmaz'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi. Üzüntüsünü dile getiren Erdoğan, Yılmaz ailesine, sabır ve metanet dileğinde bulundu.



Yılmaz ailesinin Beykoz Konaklarındaki evine taziye ziyaretleri de sürüyor. İş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda isim, Yılmaz ailesini yalnız bırakmadı. Başbakan Binalı Yıldırım'da eşi Semiha Yıldırım ile birlikte, taziye ziyaretinde bulundu.



Bu arada cenaze programı da belli oldu. Mehmet Yavuz Yılmaz, 18 Aralık Pazartesi günü Marmara İlahiyat Camînde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca'da toprağa verilecek.





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